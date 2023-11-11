أردوغان: موقف الغرب مما يحدث في غزة حالة جبن وفقدان للضمير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن موقف الغرب من ما يحدث في غزة هو حالة جبن وفقدان للضمير، ولا يمكن القبول بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

سيارات الإسعاف

وأضاف “أردوغان” خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم السبت: “باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يحدث في غزة، حيث تم استهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمخميمات وسيارات الإسعاف بشكل وحشي وبربري لم له مثيل له في التاريخ”.

القوات الإسرائيلية

ونوه إلى أن إسرائيل تحاول الانتقام من أحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، متابعًا: "نحن هنا لا نقبل بأعمال القوات الإسرائيلية، وحسب تقارير الأمم المتحدة وصل عدد القتلى والشهداء من الفلسطينين لـ 12 ألف أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال ولا يمكن تفهم حالة الجنون هذه وبقاء العالم صمتًا أمام هذه الوحشية أمرًا يخجلنا جميعًا، حيث تم هدم غزة كليًا ولم يقوم المجتمع بطلب حتى وقف إطلاق النار".