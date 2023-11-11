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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صن داونز والوداد.. 3 معلومات عن مواجهة التتويج بالنسخة الأولى بالدوري الأفريقي

الدوري الأفريقي
الدوري الأفريقي

يستضيف صن داونز الجنوبق أفريقي، نظيره الوداد المغربي الوداد مساء غدا الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري، في مواجهة صعبة لا تقبل القسمة على إثنين بإياب الدور النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.

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وفى حالة تحقيق أيًا من الفريقين لقب البطولة سيدخل التاريخ وسيظل اسمه محفورًا في سجل انجازات المسابقة القارية.

وفاز الوادا المغربي على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2 ـ 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما الأحد الماضي على ملعب (محمد الخامس)، في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وتقام مباراة صن داونز ضد الوداد، في الثالثة عصرا، غدا الأحد، بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وتنقل المباراة عبر شاشات قنوات أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية، وبي إن سبورتس.

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