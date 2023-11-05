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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جماهير الوداد تحيي ذكرى "أسامة فلوح" قبل مباراة صن داونز

أسامة فلوح
أسامة فلوح

حرصت جماهير الوداد  البيضاوي على وضع بنر للاعب الفريق المغربي الراحل أسامة فلوح الذي وافته المنية منذ أيام.
 

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تشكيل صن داونز الرسمي لمباراة الوداد المغربي في السوبر الأفريقي

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كان أسامة فلوس لاعب الوداد البيضاوي رحلف عن عالمنا منذ أيام بعد تواجده في العناية المركزة آثر حادث سير أليم جعله يتواجد داخل العناية المركز لفترة طويلة قبل أن يتوفى.



كتبت جماهير الوداد على بنر اللاعب الراحل من مدرجات المباراة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي: أسامة فلوح فقيد العائلة.

ويستعد الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي مساء اليوم الأحد على ملعب مركب الخامس.

وكان الوداد تأهل إلى النهائي بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي، فيما صعد صن داونز على حساب النادي الأهلي بهدف نظيف.

وأبرز حساب الدوري الأفريقي على مواقع التواصل الإجتماعي  "البنر" الذي قامت به جماهير الوداد وكتب عليه: أسامة فلوح إلى في قلوبنا إلى الأبد.
 

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