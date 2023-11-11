خبير اقتصادي: زيارة أمير قطر للقاهرة تؤكد تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين

جهود مصرية - قطرية لإنهاء الحرب في غزة

وصل أمس، الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، إلى القاهرة في زيارة كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الأوضاع في غزة والعمل على إنهاء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، لاستقرار المنقطة، والعودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل دبلوماسي للدولتين، يحفظ حقوق الطرفين.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمصر في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل مساعي مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد أن العلاقات الثنائية بين الدولتين شهدت مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي في كافة المجالات، خاصة أن الشهور الماضية تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين مسئولي الدولتين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

أوضح غراب، أن العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة شهدت تطورا وزخما إيجابيا، وأن تبادل الزيارات من رئيسي الدولتين يؤكد قوة العلاقات بين البلدين، ما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر في كافة المجالات، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع حرص قطر على زيادة حجم استثماراتها بمصر وفقا لتصريحات أمير قطر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وبنية تحتية متطورة وبنية تشريعية اقتصادية محفزة للاستثمارات، إضافة للكثير من القرارات الرئاسية المحفزة للاستثمارات وجهود الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، متوقعا توقيع المزيد من الاتفاقيات بين الدولتين في العديد من الاستثمارات خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز الطبيعي المسال والتشييد والبناء والزراعة والصناعة.

وأشار، إلى أن ما يؤكد تطور العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خلال الفترة الماضية إصدار مصر قرارا بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وقطر بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة زيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين خاصة وأن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وقوة علاقاتهما الاقتصادية حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدولتين خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 لتصبح 80.1 مليون دولار مقابل 45.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث بلغت واردات مصر من قطر 60.4 مليون دولار، وصادراتها لقطر نحو 19.7 مليون دولار خلال هذه الفترة.

ولفت الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تضخ قطر استثمارات في مصر بقيمة 5 مليار دولار خلال الفترة القادمة وفقا لتصريحات وزير المالية القطري علي الكواري لتلفزيون بلومبرغ، وأن أبرز الاهتمامات القطرية بالاستثمار في قطاعات الاتصالات والسياحة بمصر، موضحا أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام المالي 2021-2022 قدرت بنحو 518.3 مليون دولار، حيث تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/2022، كما بلغ عدد المصريين بقطر 141 ألف شخص بنهاية عام 2021، كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر نحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020 .

قال الإعلامى مصطفى ان زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناقشة الأوضاع فى غزة، وأيضًا مناقشة المبادرة المصرية القطرية بشأن أزمة المحتجزين لدى حركة حماس، وأضاف أن حركة حماس جادة فى إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين لديها، لافتًا إلى أن حركة حماس ترى أن هناك مراوغة من قبل إسرائيل وتلعب على عامل الوقت.

وأوضح "بكري" أن القيادة السياسية المصرية تكلّف جهاز المخابرات للتواصل مع جميع الأطراف، وشدد على أن حركة حماس طلبت إدخال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة فى ارتكاب المجازر فى غزة، وأن هناك أهدافًا تسعى إسرائيل لتحقيقها دون النظر إلى أى أمور أخرى، موضحا أن العدوان مستمر فى جرائمه ضد الأطفال والنساء التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا.

ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل مصر وقطر للتوصل إلى قرار بشأن الأزمة، مبينًا أن لقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر تناول العديد من الملفات وعلى رأسها ملف الوساطة المصرية القطرية في أزمة المحتجزين للوصول إلى حل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى.