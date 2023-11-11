اليوم..نظر إثبات نسب طفل إسلام جابر

تستكمل محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، نظر دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر، لاعب نادي الزمالك السابق.

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وتقدم المحامي الخاص بمقدمة دعوى إثبات نسب، بدعوة جديدة ضد اللاعب أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، لإثبات نسب الطفل بعد ميلاده لوالده.

وكانت السيدة تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، بقبول استئناف إسلام جابر على حكم حبسه لمدة عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

وكانت محكمة الهرم قضت في وقت سابق، بحبس لاعب الكرة الشهير إسلام جابر عاما مع الشغل، وألزمته بالمصاريف الجنائية ودفع تعويض مبلغ ١٥٠٠٠١ جنيه، بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي.

كانت البداية بتحرير سيدة في العقد الثالث من عمرها محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير، تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه، وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها، وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وقالت السيدة خلال التحقيقات أمام النيابة إنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وتفاجأت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب والاعتراف بالجنين.

وبناء عليه، قضت محكمة الهرم خلال حكم أول درجة بحبس اللاعب الشهير لمدة عام مع الشغل في سرقة العقد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في قضية رقم 57069 جنح الهرم.