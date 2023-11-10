لحظات نشوب النيران في مخزن أخشاب بالهرم

نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريق هائل داخل مخزن اخشاب وأثاث أسفل عقار بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث التهمت ألسنة اللهب وأمتدت إلى مجموعة من الشقق السكنية في ذات العقار، ومن جانبها توجهت قوات الحماية المدنية بسرقة البرق لمحل الحريق مجنحين بـ5 سيارات إطفاء، إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه خلال 4 ساعات دون وجود أي إصابات أو خسائر في بشرية.

وقد تبين تصاعد ألسنة اللهب من داخل مخزن الأثاث في حين غطت الأدخنة العقار بأكمله، كما تبين جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، حرصا من وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

بدابة البلاغ

وبدأت تفاصيل الحادث عندما بتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا من سكان البوابة الأولى بحدائق الأهرام بنشوب حريق داخل مخزن للأثاث أسفل عقار، وامتدت ألسنة اللهب إلى الشقق السكنية.

على الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء ونجحت في السيطرة على الحريق دون أي إصابات بينما تسبب في اشتعال محتويات المخزن، كما انتقل إلى مكان البلاغ الرائد كريم عليان رئيس مباحث نقطة حدائق الأهرام للوقوف على أسباب الحريق.

دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق

وثقت كاميرا اليوم السابع بيانا عمليا لقوات الحماية المدنية بالداخلية أثناء اطفاء الحرائق حيث رفعت الداخلية شعار "دور التكنولوجيا فى تقييم المخاطر" خلال باليوم العالمى للحماية المدنية، بمقر الإدارة بطريق مصر ـ السويس الصحراوى، وحضر الاحتفال عدد من القيادات الأمنية، حيث قدم رجال الحماية المدنية العديد من العروض أظهرت الاحترافية فى مواجهة المخاطر.

وانطلاقًا من الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان، والدفع بأحدث الأجهزة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ومتطور، اضطلعت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية على بناء منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال إتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنيًا وبشريًا وتنظيميًا، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كافة فروعها الجغرافية، فضلًا عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على الثروات الاقتصادية للبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات تنموية عملاقة، وحرصها على المساهمة فى توفير مناخ ملائم للتنمية والاستثمار، تماشيًا مع جهود أجهزة الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.