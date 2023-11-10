أزمة نفسية تدفع شاب للتخلص من حياته بالنيران في الصف

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في وفاة شاب أنهى حياته بإضرام النيران في جسده بمادة سريعة الاشتعال في الصف، وجرى عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

أزمة نفسية

وكشفت التحقيقات، أن الشاب اشعل النار في جسده بمادة سريعة الاشتعال، وذلك إثر مرور بأزمة نفسية سيئة مما أسفر عن وفاته في الحال.

وقد كشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية سيئة للغاية مادفعه للتلخص من حياته بإضرام النيران في نفسه، وذلك بحسب أقوال المحطين به، وذلك نفي الشُبهات عن الواقعة.

بلاغ الشرطة

كما شهدت منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، إشعال شاب النيران في نفسه، وتلقى ضباط مباحث بقسم شرطة الصف من غرفة النجدة بمصرع شاب، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة، وبها آثار حرق في أماكن متفرقة من جسدها.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفى أنهى حياته بإضرام النيران في جسده بمادة سريعة الاشتعال بسبب أزمة نفسية، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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