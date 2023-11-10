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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهداف مواجهة الهلال والتعاون بالدوري السعودي.. فيديو

الهلال السعودي
الهلال السعودي

نجح الهلال السعودي في تحقيق الفوز على التعاون بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، والتي شهدها ملعب الملك فهد الدولي.

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أهداف مباراة الهلال والتعاون

 

استطاع الهلال في إحكام على المباراة، حيث جاءت الأهداف متأخرة، ليستطيع المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 80 عن طريق.
فيما أحرز محمد كانو الهدف الثاني للهلال السعودي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
وسيطر الهلال على مجريات المباراة، فقد وصلت نسبة الاستحواذ لأكثر من 64%، بينما استحوذ التعاون على الكرة بنسبة 36%.
ووصل الهلال للنقطة 35 في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الرابع.
ويستمر الهلال السعودي في تقديم مستويات مميزة وكبيرة، حيث أصبح متصدرًا للدوري الأقوي في المنطقة العربية، بينما جاءت نتائجه مميزة للغاية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أقترب من الصعود للدور المقبل.

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