بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يفوز على كونيا بالدوري التركي

فاز فريق طرابزون سبور على كونيا سبور بهدفين لهدف، مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري التركي.

سجل بول أونواتشو هدف التقدم لصالح طرابزون سبور، في الدقيقة 59 وتمكن كونيا سبور من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77، قبل أن يعود أونواتشو للتسجيل من جديد حيث أحرز الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في المباراة كبديل ولعب في الدقيقة 69 ليقود طرابزون سبور لتحقيق فوز جديد في الدوري التركي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي في الموسم الحالي برصيد 22 نقطة في ، بينما تجمد رصيد كونيا سبور عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.