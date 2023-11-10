كهربا ومعلول خارج قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن قائمة المارد الأحمر لمباراة الجونة المقرر لها غداً السبت المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.





خرج صلاح محسن والتونسي محمد الضاوي وأكرم توفيق لأسباب فنية من قائمة الأهلي لمباراة الجونة.

كما غاب عن القائمة محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف ورضا سليم وعلي معلول للإصابة وعمرو السولية لعدم الجاهزية.



قائمة الأهلي أمام الجونة:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس.

في خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد "نيدفيد".

في خط الهجوم: بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – أنتوني موديست.



وكان الأهلي فاز على سيراميكا كليوبارتا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية من الدوري.

