الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيدفيد على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بدوري نايل

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

عاد كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الأهلي إلى حسابات فريقه لخوض لقاء الجونة غداً السبت المؤجل من الجولة الرابعة للدوري.

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وشهدت قائمة الأهلي غيابات بالجملة على رأسها محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف ورضا سليم وعلي معلول للإصابة وعمرو السولية لعدم الجاهزية.
وخرج صلاح محسن والتونسي محمد الضاوي وأكرم توفيق لأسباب فنية.


وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الجونة فى الدورى تواجد كل من..


فى مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.
فى خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس.
فى خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد "نيدفيد".
فى خط الهجوم: بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – أنتوني موديست.

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