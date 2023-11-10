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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نظام التسجيل المسبق للشاحنات أهم مميزات تفرد محطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر

 يعتبر نظام التسجيل المسبق للشاحنات، هو إحدى أهم المميزات التي تفردت بها محطة تحيا مصر متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

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 في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء، والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة، وفي إطار تطوير الموانىء المصرية كافة، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بميناء الإسكندرية (التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي)، كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويسهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

 استطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات، وهى التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن إحدى أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة، فوقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسى لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر، وفي حوض البحر المتوسط، مما يؤدى بدورة لزيادة أحجام التداول، وبالتالي إيرادات المحطة، وتم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.

 

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