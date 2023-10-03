ميناء الإسكندرية يعمل على تفريغ 38 سفينة

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية، تعليمات تشغيل جديدة بشأن تداول البضائع المختلفة بها، والتي تشمل البضائع الخطرة والصب السائل والحاويات.

كانت قد شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا كبيرًا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 57 سفينة في 48 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 38 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وشهدت حركة تداول الحاويات نشاطًا كبيرًا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 4126 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 43% تقريبًا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 258 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.