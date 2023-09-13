ميناء الاسكندرية تتحدى اعصار دانيال

انتظمت صباح اليوم الاربعاء حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، رغم العاصفة الترابية التي تضرب المدينة وعددا من المحافظات في الوقت الحالي تزامنا مع العاصفة دانيال.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن انتظام العمل بالميناء جاء نظرًا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه يجري متابعة الموقف الجومائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية والرصدات المستمرة.

سجل ميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي عدد السفن على أرصفة الميناء 36 سفينة تحمل سلعا وبضائع استراتيجية.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 122 ألف طن تقريبًا وتشمل حاويات ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار إلى أن الميناء شهد تداول 1531 حاوية مكافئة خلال الـ 48 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن البضائع والسلع الاستراتيجية المتداولة بالميناء تشمل صبا سائلا وصبا جافا وبضائع عامة وترانزيت.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل، فضلا عن اتباع المعايير البيئية، لمنع التلوث.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي بسبب زيادة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال.