تحت عنوان جلسات المساج.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة بالهرم

تواصل نيابة شمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط 4 فتيات ورجل، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بهضبة الأهرام، وبالكشف تبين أن النادي بدون ترخيص.

تسهيل الدعارة

وبالتحقيق كشفت التنحريات أن المتهمين وهم "4 سيدات يعملن في تسهيل الدعارة تحت ستار جلسات المساج" بينما الرجل "شخص يستقطب الزبائن عن طريق الفيس بوك، ومالك النادي"

كما أفادت التحقيقات، أن النادي الصحي يستقطب الزبائن عن طريق الفيس بوك، بالإشارة إلى أن جلسة المساج تكلف مابين 800 إلى 1000 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين يقوموا بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج داخل النادي الصحي

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بلاغ الشرطة

قد تلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عناصر تخصصت في الأعمال المنافية للآداب.

ووردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود نادى صحي، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادي الصحية بهضبة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادي الصحي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص، كما تم ضبط واحد من راغبي المتعة الحرام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

عقوبة الدعارة

و نصت المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من اعتاد ممارسة الدعارة أو الفجور .

بينما المادة 1مكررا نصت على أن كلًا من حرض ذكر كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده في ذلك أو سهلة له ،وكذلك كل من استخدمها استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه