قرار جديد للنيابة في واقعة سقوط 6 عمال من سيارة نقل

استعجلت نيابة بدر، التقرير الطبي لـ ٦ عمال أصيبوا بجروح عميقة وسحجات نتيجة السقوط من أعلى سيارة ربع نقل تصادمت مع سيارة ملاكي وتم نقل المصابين من العمال لمستشفى بدر.

وكانت الإسعاف عززت بـ٤ سيارات لنقل وإسعاف المصابين من العمال إلى المستشفي لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ومن جهة أخرى استعجلت النيابة العامة بأسيوط، تقرير الطب الشرعي لعاطل ونجله، لاتهامهما بإنهاء حياة مزارع بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.



وتلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم "مزارع ونجله" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.



