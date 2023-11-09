سقوط 3 لصوص في بولاق دكرور

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة (7 نوافذ معدنية - 2 مروحة) من داخل أحد مراكز الشباب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سىء النية (مالك مخزن خردة - مقيم دائرة القسم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.