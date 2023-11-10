حريق يلتهم مخزن أخشاب في منطقة الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب أسفل عقار سكنى فى منطقة حدائق الأهرام.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخزن أخشاب داخل عقار بمنطقة البوابة الأولى بحدائق الأهرام وعلى الفور انتقل 3 سيارات إطفاء وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص بأن النيران نشبت فى مخزن الأخشاب أسفل العقار والتهمت معظم محتوياته فيما تمكن رجال الإطفاء من محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

أشعل شاب النيران في جسده بمدينة الصف بالجيزة، حيث فوجئت أسرته به يسكب البنزين على ملابسه ويضرم بها النيران، وتم إنقاذه ونقله للمستشفى.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات شخص مصاب بحروق.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي أن شخصا سكب بنزينا على جسده أشعل النار في نفسه.

أسرع الأهالي بنقل المصاب إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج تمهيدا لسماع أقواله والوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على اتجار بالمواد المخدرة، ونجحت قوات الشرطة فى ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية)، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص").

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى)،

وضبط (عاطل، ميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

بالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه، اتهم مزارعا ونجله بالتعدي على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهم.