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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود تنمية الثروة السمكية وتقنين الأراضي

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد

ناقش السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحث مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة.

عقود تراخيص المزراع

وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات إنهاء عقود تراخيص المزراع السمكية للصيادين في نطاق محافظة بورسعيد وكذلك تحصيل الإيجارات المستحقة عليها وأيضا جهود تقنين الأراضي لواضعي اليد الجادين وتسليم عقود منتفعى سهل الحسينية، ومستحقات الدولة لدى الغير.

"القصير والغضبان" بحثا أيضا سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية لأبناءها  فضلا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

 

 

وفي نهاية الاجتماع محافظ بورسعيد وجه الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكل الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد،  وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة،  فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.

 

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حضر الاجتماع د محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

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