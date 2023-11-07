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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إعلان نتيجة امتحان مسابقتي وظائف بوزارتي الزراعة والصحة والتظلم غدا

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

اعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما قام الجهاز أيضا بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.
واكد الجهاز أنة يمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم بدءا من غدا الموافق 8 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين.

الجريدة الورقية