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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بتشكيل عصابي لسرقة المُتعلقات الشخصية بطنطا

سرقة
سرقة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية– مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا).

 

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وتخصص التشكيل العصابي نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (24 واقعة) باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وأرشدوا عن (19 هاتف محمول) وقيامهما بالتخلص من الحقائب وصرف المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع "مُبلغ بسرقتها" وإعترف أحدهما بإرتكاب واقعة سرقتها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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