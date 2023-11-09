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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات واقعة مصرع مزارع بأسيوط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

فى إطار جهود أجهزة  وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ، وصرع مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية. 

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الإيقاع بتاجر مُخدرات بحوزته 150 كيلو بانجو في المنوفية

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القبض على طالب أنهى حياة زميله في البحيرة

بالإنتقال وسؤال نجل المجني عليه إتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين(2 بندقية آلية)وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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