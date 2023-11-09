ضبط 4 أشخاص بأسوان لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بأسوان لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

وتبين أن بحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.