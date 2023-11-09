كشف ملابسات واقعة العثور على جثمان طالب بكفر الشيخ

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ.. بالعثور على جثمان (طالب- مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة.

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بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق مركبة "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما ، حيث تقابلا وإستقل المجنى عليه مركبة "التوك توك" قيادة المتهم، وأثناء السير قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود عطل بمركبة "التوك توك" وطلب منه النزول لاستبيان الأمر ثم غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى على مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.