موعد مباراة النصر والوحدة القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق

يستعد فريق النصر لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد فريق الوحدة والتي ستجمع بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق النصر المباراة بقيادة المدير الفني لويس كاسترو بشعار لا بديل عن الفوز، أملا في تعثر فريق الهلال والاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب دوري روشن.

بينما يدخل فريق الوحدة المباراة منتشيًا بالفوز الذي حققه على فريق الحزم في الجولة السابقة، حيث يبحث الفريق عن الخروج بنتيجة إيجابية وإيقاف سلسلة اللاهزيمة لفريق النصر والتي استمرت لـ 10 مباريات متتالية في الدوري.

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق الهلال المتصدر، بينما يتواجد فريق الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة النصر والوحدة والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فارس عوض.

رونالدو يشارك في تدريبات النصر

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريبات فريق النصر السعودي الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس في إطار تحضيرات العالمي لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت مشاركة رونالدو بعد الراحة التي حصل عليها بقرار من المدير الفني لويس كاسترو، الذي فضل إراحة اللاعب وعدم مشاركته في مباراة النصر والدحيل أول أمس ببطولة دوري أبطال آسيا.

ورفض كاسترو سفر رونالدو إلى قطر مع الفريق لمواجهة الدحيل، خوفًا عليه من الإجهاد بسبب ضغط المباريات، وقرر منحه وقتًا للراحة من أجل الاستعداد لمواجهة الوحدة في الدوري.