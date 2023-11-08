رونالدو يقود النصر في مواجهة الوحدة بالدوري السعودي

يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مباراة الوحدة المقبلة بمسابقة دوري روشن لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024ـ بعدما غاب عن لقاء الدحيل بسبب الإصابة.

رونالدو يقود النصر في مواجهة الوحدة بعد الإصابة:

يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في لقاء الوحدة المقرر له يوم السبت المقبل، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الخليج الماضي، والذي انتهى بفوز العالمي 2-0.

قال لويس كاستر،و المدير الفني لنادي النصر، إن غياب رونالدو عن مواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا ما هو إلا للراحة، ولا وجود لحقيقة إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية كما قيل في الأيام الماضية.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر للترتيب، ويتفوق على التعاون صاحب المركز الثالث بـ 3 نقاط.