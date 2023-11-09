رونالدو يشارك في تدريبات النصر استعدادًا لمواجهة الوحدة

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريبات فريق النصر السعودي الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس في إطار تحضيرات العالمي لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت مشاركة رونالدو بعد الراحة التي حصل عليها بقرار من المدير الفني لويس كاسترو، الذي فضل إراحة اللاعب وعدم مشاركته في مباراة النصر والدحيل أول أمس ببطولة دوري أبطال آسيا.

ورفض كاسترو سفر رونالدو إلى قطر مع الفريق لمواجهة الدحيل، خوفًا عليه من الإجهاد بسبب ضغط المباريات، وقرر منحه وقتًا للراحة من أجل الاستعداد لمواجهة الوحدة في الدوري.

موعد مباراة النصر والوحدة والقناة الناقلة والمعلق

ويستعد فريق النصر لمواجهة الوحدة يوم السبت المقبل في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة 13 من دوري روشن.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فارس عوض.