نور الطيب تبلغ نهائي كأس "أيس ماليزيا" للإسكواش

نجحت نور الطيب لاعبة وادي دجلة المصنفة الـ6 عالميًا، في التأهل لنهائي كأس أيس ماليزيا للإسكواش.

وتغلبت نور على اللاعبة سيفاسانجاري سوبرامانيام- المصنفة الـ32 عالميًا- في الدورالسابق بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (10-12) (11-3) (11-1) (11-5).

وسبق أن نجحت البطلة نور الطيب في الفوز بلقب بطولة ساوث ويسترن، المقامة بولاية تكساس الأمريكية، لتحقق أول بطولة في موسم 2023/2024.

وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادي دجلة.

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