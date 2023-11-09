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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يتابع الإستعدادات لفترة موسم الزراعات الشتوية والموقف المائى بالمحافظات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الإحتياجات المائية ، والالتزام بتوفير الإحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقاً لخطة العام المائي الحالي ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذلك خلال اجتماع لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة موسم الزراعات الشتوية ، ومتابعة الموقف المائى ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين ، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأشار الوزير، إلى حرصه على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات ، للإطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع موقف سير العمل بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، حيث وجه سيادته بمتابعة الإستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف ، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع ، والإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع ، والإستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف ، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية ، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل  ، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطيه العجز الحالي وتطبيق المناوبات وأحكام السيطرة علي منظومة توزيع المياه .

وأوضح الدكتور سويلم أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى ، مشيراً للإعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات .

كما أشار الوزير لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة و زيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها ، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله ، وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك .

كما استعرض الدكتور سويلم موقف تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، موجها بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بالمرحلة الأولى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ .

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