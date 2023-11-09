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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول أمام تولوز في مهمة حسم التأهل بالدوري الأوروبي

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على فريق تولوز الفرنسي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب البلدي تولوز في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

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محمد صلاح علي رأس قائمة ليفربول لمباراة تولوز في الدوري الأوروبي

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محمد صلاح يتواجد في قائمة أكثر القمصان مبيعا في العالم

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ويعتمد ليفربول في مباراة اليوم على النجم الدولي المصري محمد صلاح من أجل قيادة الفريق لحسم التأهل المبكر وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز الرابع على التوالي والوصول إلى النقطة 12.

ويتربع فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن فريق سانت جلواز، ويأتي فريق تولوز في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما يحل فريق لاسك لينز في المركز الرابع بدون نقاط.

موعد مباراة ليفربول وتولوز والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.

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