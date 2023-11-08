محمد صلاح علي رأس قائمة ليفربول لمباراة تولوز في الدوري الأوروبي

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن قائمة اللاعبين النهائية المتجهة لخوض مباراة تولوز الفرنسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي اليوروباليج.

قائمة ليفربول لمباراة تولوز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: اليسون، كيليهير ومروزيك.

خط الدفاع: كوناتي، لوك تشامبرز، سكانلون، ماتيب، تسيميكاس، ارنولد، كوانساه وجو جوميز.

خط الوسط: ماك اليستر، سوبوسلاي، ايليوت، اندو وماكونيل.

خط الهجوم: جوتا، دياز، نونيز، محمد صلاح، جاكبو، وبن دوك.

وستقام مباراة ليفربول وفريق تولوز الفرنسي على" استاد تولوز" فى تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.