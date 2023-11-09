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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل وفد هيئة تنظيم الأدوية الكونغولية

رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء و كريستيان نتومبا

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، برئاسة  كريستيان نتومبا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، وبامي كازيلا، رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية المشتركة، حضر الاجتماع ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء و هيئة الدواء المصرية.

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استعرض الهوبي في بداية الاجتماع دور الهيئة في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، ودورها الريادي كجهة رقابية على تداول الغذاء وسلامته، وتطبيق الممارسات العادلة في تجارة الأغذية استناداً إلى المعايير الدولية لسلامة الغذاء، كذلك دور الهيئة في وضع وتطبيق القواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً لمعايير هيئة الدستور الغذائي كودكس ، كما استعرض قانون واختصاصات الهيئة المنوطة بها.

بحث الاجتماع الأطر التنظيمية التي تساهم في توافق وتوأمة تشريعات سلامة الغذاء بين البلدين، وتساعد على إزالة القيود الفنية والتشريعية أمام حركة تداول الغذاء بينهما، مما سيساهم في تيسير وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كأحد أهم التحديات التي تواجه قارتنا. 

كما تم التوافق على إمكانية إعداد مذكرة تفاهم تتضمن الأطر التنظيمية للتعاون بين هيئة سلامة الغذاء المصرية ونظيرتها الكونغولية خلال المرحلة المقبلة في مجالات البرامج التدريبية والتشريعات الغذائية.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي الهيئة الدائم للتعاون المثمر مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية التي وجهت بضرورة التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها، وكذا زيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية واستهداف أسواق تصديرية جديدة.

 

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