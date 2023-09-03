سلامة الغذاء تشن حملات تفتشية علي الاسواق

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (60000) عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية، 3 طن عسل أسود معبأ بالمخالفة لقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 17 لسنة 2022 والخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 55 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مقرمشات، لحوم، ألبان، توابل، حبوب، زيوت عطرية، مشروبات غازية، أسماك)، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 431 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية على 210 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان)، تجاوزت الـ 220 كجم، حيث تم إعدام 1720 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 25 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر الخيرية، العبور).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز كفر شكر بالمحافظة، وتم المرور على 5 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير محضري إعدام، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة بحضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 473 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم ضبط عدد 3193 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (زبادي، عصائر، أجبان، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 261 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، مركز دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد، الزرقا، فاراسكور) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 218 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية بناءً على طلب من صاحب المنشأة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمعرفة صاحب المنشأة ، كما تم تحرير 10 إنذارات لمحلات بدون ترخيص وتقنين أوضاع، و24 محضر عدم وجود شهادات صحية.