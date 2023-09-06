«سلامة الغذاء» تكشف الطريقة الصحية لتخزين البيض وتحذر من «باب الثلاجة»

شددت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عل مسامية قشرة البيضة، مستنكرة تعامل بعض الناس مع قشرتها على أنها صلبة غير نافذة، وهذا غير صحيح، مؤكدة أنه يمكن أن يصل إليها جراثيم نتيجة التخزين الخاطئ أو غسل البيض قبل حفظه في الثلاجة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي انور مساء الثلاثاء عبر فضائية etc، أن الطريقة الصحيحة لحفظ البيض هو مسحه بفوطة بها القليل من الخل، مشددة على خطورة غسل البيض، لأن المخزون الميكروبي المتواجد على البشرة ينفذ بشكل مباشر إلى داخل البيضة عن طريق مسام قشرتها، ما يزيد عدد الميكروبات داخل البيضة.

وشددت على خطورة استخدام الأواني المصنوعة من الالمونيوم في سلق البيض باعتبار أنها صلبة، مؤكدة أن الألمونيوم خطر بشكل عام على الصحة، وأن أفضل الأواني في الاستخدام والأكثر للحفاظ على الصحة هي الأواني المصنوعة من الاستانلس.

وذكرت أن الأواني المصنوعة من التافلون أو السيراميك أو الجرانيت أو التيفال يجب تغييرها كل 6 أشهر، حتى لو لم يتم تقشير الطبقة السطحية منها، لانه يحدث تغيرات كيميائية في الطبقة المبطنة، وبالتالي تشكل خطورة على الصحة.

وطالبت بعدم حفظ البيض في باب الثلاجة، أو على رخامة المطبخ لأننا بذلك بنعرضه لتذبذب في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى فساده، واختيار أماكن لشراء البيض جيدة كالهايبر أو المجمعات والابتعاد عن شرائه من أماكن يكون معرض فيها للأتربة أو عوادم السيارات والتلوث، ولدرجات الحرارة.