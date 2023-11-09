ريال مدريد يضرب سبورتنج براجا بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الفوز على سبورتنج براجا بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل إبراهيم دياز هدف ريال مدريد الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 27، وشهد نصف اللقاء الأول إهدار الكثير من الفرص على كلا المرميين.

في الدقيقة 58 من عمر المباراة سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للفريق الملكي، قبل أن يوقع رودريجو على الهدف الثالث في الدقيقة 61.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكونًا من:

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، براهيم دياز، رودريجو.

بهذا الانتصار عزز فريق ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برفع رصيد إلى 12 نقطة ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال بفارق 5 نقاط عن فريق نابولي الوصيف، بينما يأتي فريق سبورتنج براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويونيون برلين بالمركز الأخير بنقطة.