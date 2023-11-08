ريال مدريد يتقدم على سبورتنج براجا في الشوط الأول

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا على سبورتنج براجا بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل إبراهيم دياز هدف ريال مدريد الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 27، وشهد نصف اللقاء الأول إهدار العديد من الفرص على كلا المرميين.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، براهيم دياز، رودريجو.

ويتربع ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن نابولي الوصيف، بينما يأتي فريق سبورتنج براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.