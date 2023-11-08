أمريكا: إسرائيل ستبقى في غزة لإدارة الأمور الأمنية

قال جون كريبي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن قرابة 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة.

وأضاف كيربي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فوائد كثيرة للهدن الإنسانية في قطاع غزة وتحدثنا فيها مع إسرائيل، وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في غزة بعد انتهاء الحرب لإدارة الأمور الأمنية.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة تؤيد وجود حكم موحد للضفة الغربية وغزة، ومع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ونناقش مع الشركاء شكل وهيكلية هذا الحكم.

50 ألف فلسطيني غادروا شمال قطاع غزة:

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 50 ألف فلسطيني غادروا اليوم شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وذكر أن الفصائل الفلسطينية فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، مضيفًا أنهم أبلغوا أهالي 239 من الرهائن بأن أبناءهم لدى حماس، ولن نفوت أي فرصة لإعادة المختطفين للبيت.

وتابع أنهم أبلغوا عائلات 351 من قتلى جيش الاحتلال الذين سقطوا خلال الحرب مع حماس.

ونفى المتحدث وجود أي وقف إطلاق نار، وأكد أن هناك هدنًا إنسانية لفترات محدودة تمكن السكان من الذهاب للجنوب، نحن لا نحارب السكان بل نحارب حماس الذين لديهم الرهائن.