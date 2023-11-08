الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. أمريكا تعلن عن هدن إنسانية في قطاع غزة

تتعرض غزة لقصف قاسي
تتعرض غزة لقصف قاسي منذ ال7 من أكتوبر

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والبيت الأبيض، الأربعاء، عن السماح بهدن إنسانية في قطاع غزة.

 وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، لكن سيسمح بهدن إنسانية".

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 وبالتزامن مع هذا الإعلان، قال البيت الأبيض إن الهدن الإنسانية في غزة "قد تستمر لساعات أو أيام".

 وأضاف البيت الأبيض أن "الأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن من غزة"، وذلك نقلًا عن موقع سكاي نيوز عربية.

 فيما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن أي هدنة ستصعب على إسرائيل استئناف القتال بعد ذلك.

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