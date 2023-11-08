أحمد موسى: مصر هي البوابة الرئيسية الآمنة لدخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

أكد الاعلامي أحمد موسى، أن مصر تقوم بدورها بشأن دخول المساعدات إلى أهالي غزة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اول من طلب بوقف اطلاق النار في غزة.

مصر أول من تحدث عن حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر أول من تحدث عن حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث حاليا عن هذا الأمر والعالم أيضا.

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك من يتحدث بدون وعي بشأن فتح معبر رفح بالقوة، متابعا أن مصر هي البوابة الرئيسية الآمنة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.



وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل ترغب في إدارة قطاع غزة لبضع سنوات من الوقت، وإنشاء منطقة عازلة لإعادة ضمان التواجد في قطاع غزة من جديد.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "تن"، مساء اليوم أنه لا يعتقد أن مصر أو أي قوة عربية ستقبل بإدارة قطاع غزة، ويبقى اقتراح الاتحاد الأوروبي بتواجد قوة أممية أو قوة دولية وهذا سيكون له ثمن، منها إعادة إعمار غزة من جديد، وأمور عديدة في هذا الأمر.

وأوضح “الرقب” أن الرئيس الفلسطيني تحدث مع بلينكن بشكل واضح أن فلسطين جاهزة لإدارة غزة، وأمريكا ليس لديها رؤية سياسية فيما يتعلق بالمشروع الخاص بإنشاء الدولة الفلسطينية.

وأشار المحلل الفلسطيني إلى أن الأمريكيين متخبطون في موقفهم بشأن فلسطين، حتى في حديث وزير الخارجية الأمريكية عن الهدنة بشكل كامل على الرغم من أن بايدن تحرك منذ ثلاث أيام وتواجد مع نتنياهو لحل عدة قضايا منها فك الرهائن والأسرى لكن بلينكن تحدث بشكل آخر، بأن أمريكا تريد إدارة قطاع غزة.

وتابع: " لا أحد قادر أن يقول إن الحرب حسمت لصالح جيش الاحتلال كما يتم الترويج من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا، والجميع يتحدث عن ما بعد احتلال غزة، كأن الأمر قضي في غزة، ولكن حتى الآن هناك اشتباكات مع جيش الاحتلال والأمر لم ينته حتى الآن.