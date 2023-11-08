أعظم موسيقي إنجليزي ينتصر لفلسطين ويطرح أسئلة تقلب الطاولة على افتراءات إسرائيل

شكك الفنان جورج روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك البريطانية "بينك فلويد"، في الرواية الإسرائيلية بعدم معرفتهم بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأضاف روجر ووترز في مقابلة بودكاست مع الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد، أن هناك شيئا مريبًا بخصوص الـ7 أكتوبر، مردفًا: "كيف لم يعرف الإسرائيليون أن هذا سيحدث هناك شيء غريب جدًا؟".

وتعجب من فكرة عدم انتباه وسماع الجيش الإسرائيلي الانفجارات في جميع القواعد عندما فجروا ما كان عليهم تفجيره لعبور الحدود"، مواصلًا: "لا نعرف ما إذا كنا سنحصل على الكثير من القصة.. أنهم يطلقون عليها 11 سبتمبر في الولايات المتحدة"، معقبًا: "ماذا حدث في 11 سبتمبر؟".

وردًا على سؤال طرحه غلين غرينوالد "هل تعتقد أن ما فعلته حماس في أكتوبر 7 يمكن تبريره؟ قال ووترز "نحن لا نعرف ما فعلوه حقًا، لكن هل كانت مقاومة الاحتلال مبررة؟ الإجابة نعم، هذا ما تنص عليه اتفاقية جنيف ومن الناحية الأخلاقية، عليهم أن يقوموا الاحتلال الذي بدأ عام 1967، هذا هو واجبهم".

وإجابة عن سؤال "هل توجد حدود للطريقة التي يمكن أن يقوم بها الفلسطينيون؟، صرح ووترز "إذا ارتكبت جرائم حرب فأنا أدينها"، لكنه رفض أن يجزم بشكل قاطع إن مثل هذه الجرائم قد حدثت.

وحول مقتل المدنيين، قال الفنان البريطاني "ربما كانت هناك حالات معزولة لمقتل مدنيين.. بالطبع أنا لا أؤيد ذلك، لكن الأمر تم تضخيمه بشكل غير متناسب، فقد اختلق الإسرائيليون قصصًا عن قطع رؤوس الأطفال".

ويدعم ووترز بشكل كامل حركة المقاطعة ويشجع بقوة المشاهير على الامتناع عن تقديم عروضهم في إسرائيل، كما قاد حركة فنانين يرفضون العزف في إسرائيل حتى انتهاء الصراع.

وبينك فلويد هي فرقة روك تشكلت في لندن عام 1965، تميزت الفرقة، باعتبارها تتبع نمط السايكيديلك روك، بسبب مؤلفاتها الموسيقية الممتدة وتقنية الاختبار الصوتي وكلمات أغانيها الفلسفية والعروض المباشرة الدقيقة على المسرح، وقد أصبحت الفرقة رائدة في نمط البروغرسيف روك.

وتُعد بينك فلويد واحدة من أكثر الفرق الناجحة تجاريًا والمؤثرة في تاريخ الموسيقى الشعبية.