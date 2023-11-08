ارتفاع حصيلة وفاة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لـ33

ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 33 قتيلا وفقا لما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة خلال القتال في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة، في الأيام الأولى للمعركة البرية في غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع، لا سيما انفجار صاروخ كتف من نوع "ميتادور" أدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة.

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الأربعاء إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع - في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في طوكيو - " نؤكد ضرورة التحرك العاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة، يجب على جميع الأطراف السماح بتقديم الدعم الإنساني للمدنيين دون عوائق بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وكذلك وصول العاملين في المجال الإنساني"، وفقا لما أوردته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني".