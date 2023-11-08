الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أيام الفيلم الفلسطيني في الأردن تنطلق بـ 5 أفلام عن قطاع غزة

ايام الفيلم الفلسطيني
ايام الفيلم الفلسطيني

تضفي الأردن لفتة سينمائية خاصة بالتزامن مع الأحداث العصيبة التي تمر بها فلسطين، حيث ستقدم “أيام الفيلم الفلسطيني”، لعرض باقة من الأفلام التي خرجت من قلب فلسطين.

 

فعاليات أيام الفيلم الفلسطيني 

تعرض فعاليات “أيام الفيلم الفلسطيني” 5 أفلام مجانية للجمهور، تستمر من 6 حتى 9 من نوفمبر الجاري، والتي تهتم بجوانب الحياة الاجتماعية داخل غزة وكيف يتعايشون مع العدوان الإسرائيلي، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، تجاه ما يتعرضون له من عدوان يومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمن رسالة الأردن الإعلامية للتضامن مع أهالي القطاع.

 

أفلام مهرجان أيام الفيلم الفلسطيني في الأردن

فيلم المطلوبون الـ 18

يأتي الفيلم الافتتاحي لفعاليات “أيام الفيلم الفلسطيني” المطلوبون الـ 18 للمخرج الفلسطيني عامر شوملي، الذي يحكي عن قصة 18 بقرة يرغب بشرائها أهالي منطقة بيت ساحور، وقت الانتفاضة الأولى بين عامي 1987 و1991، بهدف تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، في خطوة من سلسلة خطوات اتُخذت حينها في سياق العصيان المدني.

وتدور القصة التي استخدم بها المخرج أسلوب الرسوم الكرتونية، عند توجه عدد من أهالي البلدة إلى إحدى المزارع الإسرائيلية داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 لشراء الأبقار، حيث تصاب الأبقار المعتادة على سماع وتصديق "دعاية الاحتلال" عن الفلسطينيين، بهلعٍ شديد عندما تعلم بصفقة بيعها للفلسطينيين.

فيلم 3000 ليلة، غزة مونامور

ويعرض في السابعة مساء اليوم، فيلم "3000 ليلة" الذي يتحدث عن معاناة الأسيرات في فلسطين، إنتاج عام 2015، تأليف وإخراج مي المصري، وفي التاسعة مساء فيلم "غزة مونامور" الصادر عام 2020 للمخرجين محمد أبو ناصر وأحمد أبو ناصر.

فيلم حتى إشعار آخر وديجراديه

فيما يعرض في السابعة مساء الأربعاء، فيلم "حتى إشعار آخر" إنتاج عام 1994، تأليف وإخراج رشيد مشهراوي، وتختتم العروض السينمائية في السابعة مساء الخميس، بفيلم "ديچراديه" إنتاج 2015، وإخراج عرب وطرزان ناصر.

 

مواد متعلقة

لقطات من الحفل الثالث لأوركسترا تشايكوفسكي بدار أوبرا الإسكندرية

أوبرا الإسكندرية تغني من زمن الفن الجميل

موسم الرياض 2023| "صوابع زينب" المسرحية المصرية الثالث في نسخته الرابعة

وصول أنغام إلى الرياض من أجل "روائع بليغ حمدي".. صورة

استئناف حفل عمرو دياب المؤجل في هذا الموعد

عرض أفلام وثائقية من قلب غزة برعاية لاب فلسطين وأيام بيروت السينمائية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023| تجارب عربية جريئة وأفلام من الأوسكار

فوز فيلم "بلا مفتاح" بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة
الجريدة الورقية