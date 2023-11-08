موعد مباراة الأهلي وبرشلونة المرتقبة بمونديال اليد

مع دقات السادسة من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة ، يلتقي الأهلي نظيره برشلونة الإسباني لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية.



انتصار الأهلي الأول ..

على صعيد متصل حقق الأحمر نتيجة الانتصار على نظيره النور السعودي في أولى الجولات بالأمس بنتيجة 38-20 ، وحصد محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، التي جمعت الفريقين ببطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في

وتأتي بعثة «رجال يد الأهلي» محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

يذكر أن الأحمر يشارك في منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.