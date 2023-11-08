جهاز العروسة في ذمة الله .. مواقع التواصل تستغيث من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

ضجت مواقع التواصل في الساعات الأخيرة بالعديد من الصرخات بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة بشكل مبالغ فيه دون مبرر يذكر، الأمر الذي جلد الكثير من الأسر المطالبة بـتجهيز بناتها بالعديد من الأجهزة الكهربائية ضمن مراسم الزواج.

ولعل "أزمة الجهاز" هي قضية قديمة الأزل في الشارع المصري، حيث تزايد كل أسرة بجهاز عرائسها عبر أجهزة كهربائية ومفروشات، وفي ظل الغلاء أصبح الأمر مأساوي، من صعوبة تجهيزات منزل الزوجية في ظل غلاء الأسعار الذي يزيد يوما بعد يوم، ولذلك ظهر في العديد من المدن والقرى مبادرات لتسهيلات الزواج للطرفين والأهالى.

غلاء أسعار الأجهزة

في هذا السياق قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة ، أن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاع ما بين 10 إلى 15% منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.

وأشار زكريا، في تصريحات صحفية، إلى أن الشركات المصنعة قامت بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل مفاجئ رغم ثبات أسعارها على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ما ساعد على هدوء الأسعار وزيادة الأقبال رغم انه مازال ضعيف، موضحًا أن الشركات تلقي اسباب الزيادات في السلع إلى ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه ، على الرغم من ثبات سعره في البنوك والسوق الموازية ، وانه يجب على الشركات مراعاة السوق والركود الموجود حاليًا.

مبادرات لتخفيف الأعباء

ومع ارتفاع أسعار صعدت العديد من المبادرات "إلغاء النيش" الأولى التي تنطلق من محافظة بنى سويف لتيسير الزواج، حيث أطلق عدد من أهالي قرية صفط النور التابعة لمركز الفشن مبادرة "يسر ولا تعسر"، لتيسير الزواج، تسهيلا على الشباب والفتيات عقب ارتفاع أسعار الذهب واحتياجات الزواج.

كما نظمت مؤسسة "حياة كريمة" فعالية لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، في إطار مبادرة "يدوم الفرح"، وذلك في الصالة المغطاة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والتي تأتي من خلال التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة، ومؤسسة حياة كريمة، ومديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفًا عن كاهل أسرهن.