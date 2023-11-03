الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد غلاء أسعاره.. حجم الاستيراد المصري من البنزين

رفع اسعار البنزين
رفع اسعار البنزين

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مصر تستورد حوالي 120 مليون برميل من خام برينت في العام الواحد.

وأضاف الإدريسي في تصريحه لـ"الوفد"، أن أغلب التعاملات المصرية لاستيراد المنتجات البترولية تكون مع دول الخليج وعلى رأسها العراق والسعودية والإمارات والكويت، إذ تعد المنطقة العربية هي الأغنى بخام برينت الذي تستخدمه مصر.

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وأوضح وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مصر تفضل التعامل مع دول الخليج العربي في استيراد احتياجاتها من البترول لأن تكلفة النقل تكون أقل نظرًا لقرب المسافة، وأيضًا وجود علاقات دبلوماسية جيدة تساهم في تقديم مزيد من التسهيلات في عملية السداد.

أسعار البنزين الجديدة

ويذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أعلن أمس عن قراره، برفع أسعار البنزين فئات 80، 92، 95، وتثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

بنزين 80: قبل الزيادة 8.75 جنيه، بعد الزيادة 10 جنيهات.

بنزين 92: قبل الزيادة 10.25 جنيه، بعد الزيادة 11.5 جنيه.

بنزين 95: قبل الزيادة 11.5 جنيه، بعد الزيادة 12.5 جنيه.  

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