بعد غلاء البنزين.. ما هو نظام الإيكو بالسيارات الحديثة لتوفير 20% وقود

يبحث الكثير من المواطنين بعد ارتفاع أسعار البنزين أمس الجمعة 3 نوفمبر 2023 عن كافة الطرق للعمل على توفير الوقود "البنزين" بأكبر قدر ممكن وبالفعل هناك بعض الأنظمة التي ستساعد على توفير الوقود "البنزين" ومن أشهر هذه الأنظمة نظام الإيكو في السيارات الحديثة والذي يجهله البعض ولا يعلم عنه أي شئ ومن خلال تطبيقه والأبحاث عليه تبين بأن يعمل على توفير الطاقة والبنزين المستهلك من 5% الى 20%.

نظام الإيكو في السيارات

كشف المهندس محمد عبدالرحمن أحد مهندسي الميكانيا في حوار خاص للوفد بأن نظام الإيكو في السيارات عبارة عن نظام توفير الوقود ويستخدم لتحسين كفاءة استهلاك الوقود "البنزين" كما يعمل على تقليل انبعاثات العادم من السيارة.

وأضاف مهندش الميكانيا بأن نظام الإيكو يكون في السيارات الحديثة ويعمل على تعديل عدة عوامل مثل التسارع والتروس والتكيف مع الظروف الطرقية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مؤكدًاعند تفعيل نظام الإيكو تستطيع السيارة توفير الوقود والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

ضبط تدفق الوقود إلى المحرك وفقًا لمتطلبات القيادة

وأشار عبدالرحمن بأن نظام الإيكو يعتمد أداء النظام على تصميم السيارة والتقنيات المستخدمة فيها منوهًا بأنه قد يتفاوت أداء النظام بين السيارات المختلفة، حيث يقوم النظام بضبط تدفق الوقود إلى المحرك وفقًا لمتطلبات القيادة، وربما يقلل من كمية الوقود المستهلكة عن طريق تقليل حقن الوقود في بعض الظروف مثل القيادة في السرعات المستقرة.

وأضاف مهندس الميكانيا بأن نظام الإيكو يتتبع نمط القيادة الخاصة بهذه السيارةمنها السرعة ونسبة التسارع ونطاق التروس المستخدمة، استنادًا إلى هذه المعلومات، يحسب النظام أفضل الإعدادات لتحقيق أعلى كفاءة وتوفير الوقود "البنزين"، ويمكن أيضًا لنظام الإيكو ضبط التروس تلقائيًا لتوفير أداء أمثل واستهلاك وقود أقل.