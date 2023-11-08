شبه جنائية أم ألقى نفسه؟.. ملابسات سقوط مهندس من الطابق الآخر بسيتي ستارز 

استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي في حادث وفاة مهندس سقط من الطابق الآخير داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر، وكلفت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث لبيان سبب الوفاة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة مهندس 43 سنة يبلغ من العمر سقط من طابق علوي داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وكتابة تقرير واف عن الحادث وموعد الوفاة وبيان ما في الجثمان من إصابات.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.

وكان قد تلقى قسم شرطة مدينه نصر أول بلاغاً بسقوط شخص من الطابق الأخير داخل مول سيتي ستارز في محيط دائرة القسم.

ويواصل رجال مباحث القاهرة تكثيف جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ سقوط الضحية داخل المول.

‏وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الشخص المتوفي يعمل مهندس 43 سنة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بغسيل 25 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك في الاتهامات الموجه إليه.

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وغسيل 25 مليون جنيه.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال المضبوطة وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.

واتخاذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (25 مليون جنيه).

يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.