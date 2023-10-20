النيابة العامة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة إنهاء حياة سائق بأسيوط

أمرت النيابة العامة في أسيوط قرارا بسرعة التحري في واقعة مقتل سائق على يد مزارع خلال مشاجرة في قرية بمركز ديروط وتهدف التحريات إلى الكشف عن ملابسات الحادث وتفاصيله.

بداية الواقعة، تلقى مركز شرطة ديروط ببلاغ يفيد بوفاة سائق مقيم في القرية نتيجة إصابته بجروح طعنية وعيار ناري أثناء مشاجرة مع شخص آخر. وبعد التوجه إلى مسرح الجريمة واستجواب نجل المتوفى، تم توجيه الاتهام إلى المزارع المدان بالسجن المؤبد سابقاَ وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما على مروره أمام منزل الجاني.

تم القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة “بندقية آلية وعدد من الطلقات” وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات من المتوقع أن تشمل التحقيقات استجواب الشهود وجمع الأدلة اللازمة لتحديد تسلسل الأحداث وتحديد إذا ما كان هناك عوامل أخرى تؤثر على الحادث، بالإضافة إلى دراسة سوابق الجاني وسيتم تقديم التقرير النهائي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات