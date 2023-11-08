الوظائف الحكومية والاطلاع على فرص العمل المتاحة.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث" جوجل"، عن رابط التسجيل في الوظائف الحكومية وفرص العمل التي توفرها الدولة المصرية للمواطنين عن طريق بوابة الوظائف الحكومية.

وتقدم بوابة الوظائف الحكومية للمواطنين إمكانية الدخول والاستعلام عن الوظائف التي تتيحها الوزارات والقطاعات العامة، سواء الإعلان عن طلب وظائف أو انتقالات بين القطاعات العامة، ويبحث المواطنون عن خطوات التسجيل في البوابة حتى يتمكنون من الاطلاع على الشروط والأوراق المطلوبة والتقديم أونلاين.

وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على الوظائف المتاحة، والتقديم عليها أونلاين في السطور التالية:

رابط التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

يمكن للراغبين في الاطلاع عن الوظائف التي تتيحها الحكومة في القطاعات والمؤسسات المختلفة الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

للاطلاع على الوظائف الحكومية التي تتيحها البوابة، فيجب أن يتم اتباع بعض الخطوات الآتية:

الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي :

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

اختيار " الوظائف " من أعلى الصفحة.

ينتقل المتقدم إلى صفحة جديدة لتظهر بعدها الوظائف المتاحة.

يقوم المتقدم باختيار الوظيفة الذي يرغب المتقدم الالتحاق بها.

يتم اختيار تقديم الطلب للوظيفة، فبهذا سوف يتم طلب تسجيل الدخول.

يجب استيفاء البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم والرقم القومي والمؤهل/ سوف يظهر رقم للطلب.

وفي الموعد المحدد سوف يتم ارسال موعد المقابلة للحصول على الوظيفة.

ويمكن للمتقدم الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة، واختيار استعلام، ثم ادخال الرقم القومي للمتقدم ورقم الطلب.