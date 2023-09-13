تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ترأس المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في قطاع تعليم المحافظة، مثل مناصب مدير المدراس ووكيل المدرسة والتوجيه الفني (توجيه عام وموجه أول وموجه).

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، وسعيد سعيد تهامي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، والدكتور بكر آدم كلية التربية بالوادي الجديد، ومصطفى محمد علي نقيب المعلمين.

تستهدف المقابلات المتقدمين لشغل الوظائف في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك إدارتي الخارجة وباريس التعليميتين.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه تم عقد اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية في معمل الحاسب الآلي بإشراف توجيه عام الحاسب.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أنه يتم التأكيد على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار الكوادر المتميزة قادرة على العطاء والتفاني في العمل وتطوير الأداء للارتقاء بالعملية التعليمية.

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية